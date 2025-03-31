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Колесник связал угрозы Трампа РФ с трудностями перевода и его характером

Колесник связал угрозы Трампа РФ с трудностями перевода и его характером

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что не следует ожидать какой-либо эскалации после выступления президента США Дональда Трампа на американском телевидении, в котором он пригрозил России новыми санкциями, если Москва и Вашингтон не смогут прийти к соглашению по прекращению украинского конфликта.

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