French Bonds Rally As Le Pen Unveils Shadow Budget To Pull France Back From Fiscal Brink European bond and currency markets are signaling growing investor unease over France's political crisis and deteriorating fiscal position, as growing budget deficits under President Emmanuel Macron undermine confidence in the government's ability to stabilize public finances.
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