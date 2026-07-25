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Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

@ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев.

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