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Антонов: члены Конгресса США демонстрируют неоколониальный подход к Украине

Антонов: члены Конгресса США демонстрируют неоколониальный подход к Украине

Члены Конгресса Соединенных Штатов демонстрируют неоколониальный подход к Украине. На это указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший призывы американских законодателей блокировать доступ России к украинским полезным ископаемым.

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