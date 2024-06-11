Члены Конгресса Соединенных Штатов демонстрируют неоколониальный подход к Украине. На это указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший призывы американских законодателей блокировать доступ России к украинским полезным ископаемым.
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