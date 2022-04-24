Кросби – 2-й действующий игрок с 30+ голами в 10 сезонах. У Овечкина 16 сезонов

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (7:2). Канадец стал 28-м в истории и вторым среди действующих игроков, забившим не менее 30 голов в 10 чемпионатах НХЛ.