Кросби – 2-й действующий игрок с 30+ голами в 10 сезонах. У Овечкина 16 сезонов

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (7:2). Канадец стал 28-м в истории и вторым среди действующих игроков, забившим не менее 30 голов в 10 чемпионатах НХЛ.
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