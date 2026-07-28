Биолог Фенюк: человечество пока не готово к жизни длиной в 150 лет

Человечество пока не располагает научно подтвержденными способами продлить жизнь человека до 150 лет, однако медицина уже позволяет увеличить период активного долголетия, считает биолог, доктор наук Борис Фенюк.
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