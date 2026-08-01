Собянин: За июль в сторону Москвы летели 6225 БПЛА

Из них 780 дронов сбили на дальних подступахВ июле этого года в сторону Московского региона летели 6225 беспилотных летательных аппаратов.
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