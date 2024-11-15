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Красный упырь на линии

На  днях  произошло,  увы,   вполне  себе прецедентное  событие: в прямом эфире "Соловьев Live"  некий  блоггер Стас Ай как Просто (никогда о  нём  не слышала ранее, и, надеюсь, впредь  о нём  тоже никогда  не  услышу, но  пишут, что  он  левак),  "прикольно пошутил",  сказав  следующее:"Большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом.

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