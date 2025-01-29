Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Avia.pro - СМИ На улицах Нижнего Новгорода уже давно знают: если в вашем подъезде появились две загадочные дамы, которые будто бы принимают участие в конкурсе на звание "лучшего трогателя дверных ручек," — ждите шоу.
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