Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать народное ополчение в стране. Об этом он заявил 16 октбяря во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов.
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