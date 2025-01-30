«Мы это уже проходили»: чем США грозит повторение 1989 года в Панаме

Как выясняется, далеко не все соотечественники Дональда Трампа поддерживают его экспансионистские устремления и идеи относительно «приращения» владений США, в том числе, если потребуется, и силовыми методами.
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