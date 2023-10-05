Лоуренс Стролл потерял интерес к карьере сына и может продать Aston Martin Саудовской Аравии

Aston MartinВ начале 2023 года председатель автомобильной и мотоциклетной федерации Саудовской Аравии и компании Saudi Motorsport, которая является промоутером Гран При Саудовской Аравии Формулы 1, принц Халид бин Султан аль-Абдулла аль-Фейсал озвучил амбициозные планы по расширению присутствия страны в чемпионате мира за счет собственного гонщика и собственной команды.