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Новый Нижегородский

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Немецкий епископ провёл параллель между судьбой Иисуса и Алексея...

Немецкий епископ провёл параллель между судьбой Иисуса и Алексея...

Немецкий епископ провёл параллель между судьбой Иисуса и Алексея НавальногоКатолический епископ Рура (Северный Рейн-Вестфалия) Франц-Йозеф Овербек сравнил суд Понтия Пилата над Иисусом из Назарета и жестокое обращение путинской диктатуры с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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