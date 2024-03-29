Немецкий епископ провёл параллель между судьбой Иисуса и Алексея НавальногоКатолический епископ Рура (Северный Рейн-Вестфалия) Франц-Йозеф Овербек сравнил суд Понтия Пилата над Иисусом из Назарета и жестокое обращение путинской диктатуры с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.