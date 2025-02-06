КАК РАЗРУШАЛИ СССР: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ КРЫМА ОТ РСФСР ГОТОВИЛОСЬ ЗАРАНЕЕ ﻿

Игорь ЛЕОНОВ Как известно, официальная формулировка передачи в феврале 1954 года Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР обосновывалась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями с соседней республикой.
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