БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КАК РАЗРУШАЛИ СССР: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ КРЫМА ОТ РСФСР ГОТОВИЛОСЬ ЗАРАНЕЕ ﻿

КАК РАЗРУШАЛИ СССР: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ КРЫМА ОТ РСФСР ГОТОВИЛОСЬ ЗАРАНЕЕ ﻿

Игорь ЛЕОНОВ   Как известно, официальная формулировка передачи в феврале 1954 года Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР обосновывалась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями с соседней республикой.

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Акимова Татьяна
Эта статья еще раз подтверждает, что хохлы-это мразота.
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