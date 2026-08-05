Собянин: Более 100 тыс. добровольцев отправились из Москвы в зону СВО

Столица направила больше 100 тысяч добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин.
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