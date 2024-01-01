Число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 млн человек

Международную выставку-форум «Россия» посетили за первые два месяца работы более 3,5 млн человек. «За первые два месяца работы число посетителей выставки превысило 3,5 млн человек», — говорится в заявлении организаторов.
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