Минобрнауки рассматривает вопрос о повышении стипендий для студентов с детьми до уровня МРОТ

Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает предложение о повышении стипендий студентам, имеющим детей, до минимальной заработной платы, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
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