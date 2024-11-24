Бойцу из Оленино Тверской области помогли собрать все нужное для СВО

Бойцу из Оленино Тверской области помогли собрать вещи, необходимые на СВО. Артем («Египет») с первых дней на специальной военной операции выполняет поставленные задачи на Луганском направлении в составе бригады ракетной артиллерии.
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