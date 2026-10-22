В США после смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов на территории РФ) появились сведения о том, что он якобы платил мужчинам за интимные услуги (ЛГБТ** — движение признано экстремистским и запрещено в РФ), в том числе несовершеннолетнему.
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