В США после смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов на территории РФ) появились сведения о том, что он якобы платил мужчинам за интимные услуги (ЛГБТ** — движение признано экстремистским и запрещено в РФ), в том числе несовершеннолетнему.