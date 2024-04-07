Вучич обсудит с Макроном возможность приобретения истребителей Rafale

Президент Сербии Александр Вучич намерен приобрести у Франции 12 истребителей Rafale, об этом он собирается поговорить с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время визита в Париж, заявил он в интервью «Сербской прогрессивной партии» в субботу, 6 апреля.