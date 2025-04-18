Китай ждет новый экономический удар: торговая война с США грозит серьезным провалом

Введение США высоких тарифов на китайские товары, в том числе 145% тарифа на некоторые товары.Заместитель директора по исследованиям Китая в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор заявил, что торговая война станет новым ударом по и без того слабой китайской экономике.