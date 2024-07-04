Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В США произошел взрыв на оборонном предприятии, где делают Джавелины. Петров с Бошировым, опять вы?

В США произошел взрыв на оборонном предприятии, где делают Джавелины. Петров с Бошировым, опять вы?

Если мне не изменяет память, совсем недавно на каком-то там оборонном заводе в США уже что-то взрывалось.

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