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Италия одержала рекордную 15-ю победу подряд на Евро с учетом квалификации. Серия Бельгии прервалась после 14 матчей

Сборная Италии обыграла Бельгию (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020. Команда Роберто Манчини одержала 15-ю победу подряд, учитывая матчи финальной стадии первенства и отборочного раунда.

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