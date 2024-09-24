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Рентген, МРТ, КТ и маммография: действительно ли это опасно для здоровья?

Рентген, МРТ, КТ и маммография: действительно ли это опасно для здоровья?

Рентген, МРТ, КТ и маммография: действительно ли это опасно для здоровья?Современная медицина предлагает широкий спектр диагностических методов, среди которых рентгенография, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и маммография.

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