Самый дорогой броневик Mercedes в России: Mercedes-Maybach S 680 4Matic от ателье Carat Duchatelet оценили в 225 млн рублей — спецсигналы в комплекте

Столичный дилер выставил на продажу, вероятно, самый дорогой броневик Mercedes в России: за Mercedes-Maybach S 680 4Matic, доработанный бельгийским ателье Carat Duchatelet, просят впечатляющие 225 млн рублей.
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