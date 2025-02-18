Глава РФПИ Дмитриев заявил, что команда Трампа отлично решает проблемы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект сегодняшних переговоров с США, встретился в Эр-Рияде с несколькими членами команды американского президента Дональда Трампа и отметил, что они «отлично решают проблемы».