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Глава РФПИ Дмитриев заявил, что команда Трампа отлично решает проблемы

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что команда Трампа отлично решает проблемы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект сегодняшних переговоров с США, встретился в Эр-Рияде с несколькими членами команды американского президента Дональда Трампа и отметил, что они «отлично решают проблемы».

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