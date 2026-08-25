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Вгудок

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Юг теряет пассажиров РЖД, Беларусь набирает. Португалия, Алтай и Жлобин: главные тренды железнодорожного и не очень туризма лета-2026

Юг теряет пассажиров РЖД, Беларусь набирает. Португалия, Алтай и Жлобин: главные тренды железнодорожного и не очень туризма лета-2026

Летний сезон 2026 года чуть скорректировал привычную схему «если отпуск, то на юге». Июньские показатели туроператоров, зафиксировавшие спад бронирований, стали лишь предвестниками нового тренда: туристы массово отказываются от сложной логистики в пользу коротких поездок, соседних регионов или ближнего зарубежья.

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