Юг теряет пассажиров РЖД, Беларусь набирает. Португалия, Алтай и Жлобин: главные тренды железнодорожного и не очень туризма лета-2026

Летний сезон 2026 года чуть скорректировал привычную схему «если отпуск, то на юге». Июньские показатели туроператоров, зафиксировавшие спад бронирований, стали лишь предвестниками нового тренда: туристы массово отказываются от сложной логистики в пользу коротких поездок, соседних регионов или ближнего зарубежья.
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