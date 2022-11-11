Как наши дорабатывают технику в ходе спецоперации

Специальная военная операция на Украине, как и ожидалось, стала очередной войной полевых кустарей. Броневые «сараи» из танков, мешки с песком, камни в корзинах и «козырьки» – всё это, считавшееся в основном атрибутом сирийского конфликта, теперь можно заметить и на наших машинах.