Военное обозрение

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Как наши дорабатывают технику в ходе спецоперации

Как наши дорабатывают технику в ходе спецоперации

Специальная военная операция на Украине, как и ожидалось, стала очередной войной полевых кустарей. Броневые «сараи» из танков, мешки с песком, камни в корзинах и «козырьки» – всё это, считавшееся в основном атрибутом сирийского конфликта, теперь можно заметить и на наших машинах.

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