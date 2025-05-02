Расширен масштаб проверки в отношении Хегсета из-за утечки данных

В Пентагоне расширен масштаб проверки в отношении министра обороны США Пита Хегсета после произошедшей утечки засекреченных данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену в мессенджере Signal, пишет газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники.
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