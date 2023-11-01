В Великобритании будет запрещена порода собак XL Bully

Правительство объявило, что собаки породы XL Bully будут запрещены Законом об опасных собаках. Порода привлекла к себе значительное внимание в последние недели после ряда нападений как на людей, так и на других животных.
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