Вандалы осквернили храм УПЦ в селе Пасечная на Киевщине

В селе Пасечная был совершен акт вандализма в храме Украинской православной церкви. Как сообщил в социальной сети Facebook настоятель прихода протоиерей Иоан Омельчук, злоумышленники взломали входные двери церкви, чтобы попасть внутрь.
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