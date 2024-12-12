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Вандалы осквернили храм УПЦ в селе Пасечная на Киевщине

В селе Пасечная был совершен акт вандализма в храме Украинской православной церкви. Как сообщил в социальной сети Facebook настоятель прихода протоиерей Иоан Омельчук, злоумышленники взломали входные двери церкви, чтобы попасть внутрь.

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