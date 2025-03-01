Минниханов поручил обеспечить безопасность во время религиозных обрядов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность при проведении религиозных обрядов и богослужений в культовых объектах республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии