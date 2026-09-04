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7 лет обновлений, One UI 9.0 из коробки, 4900 мА·ч, Exynos 2500 и IP68 за 700 долларов. Samsung Galaxy S26 FE поступил в продажу

7 лет обновлений, One UI 9.0 из коробки, 4900 мА·ч, Exynos 2500 и IP68 за 700 долларов. Samsung Galaxy S26 FE поступил в продажу

Во всех версиях только 8 ГБ памяти Samsung запустила мировые продажи Galaxy S26 FE — нового и, вероятно, последнего члена флагманской линейки Galaxy S26.

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