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Al Ehbariya: глава Ирана Раиси прибыл в Саудовскую Аравию впервые после разрыва

Al Ehbariya: глава Ирана Раиси прибыл в Саудовскую Аравию впервые после разрыва

Президент Ирана Эбрахим Раиси впервые после прекращения семилетнего разрыва отношений прибыл в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Палестине.

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