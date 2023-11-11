Al Ehbariya: глава Ирана Раиси прибыл в Саудовскую Аравию впервые после разрыва

Президент Ирана Эбрахим Раиси впервые после прекращения семилетнего разрыва отношений прибыл в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Палестине.
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