Наши "засыпали" карпатский тоннель кинжалами

Вы это матерям и женам погибших пацанов расскажите про "договорняки" и чьи интересы кто отстаивал, когда полтора года оружие и боеприпасы шли по этому маршруту

Семен Семеныч

Согласно международным законам, гражданский объект, который используется в военцелях, автоматически считается военным. Это для кого автор написал? Нам и так понятно что наше МО заключило не кислый договорняк. Любой другой командующий первым делом, что собственно не дали сделать до конца Суровикину, разнес бы тоннели и мосты. И плевать хотел бы думать о гуманизме. До сих пор не раздолбаны аэродромы. И Пригожина убили потому, что пытался добраться до дельцов в погонах Шойгу и Герасимова. Авдеевку армия взять не может 1,5 года. А Артемовск взяли Вагнера.