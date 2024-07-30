Решение Венгрии упростить въезд россиян и белорусов в страну в ЕС назвали открытием дверей для шпионов

Венгрия упростила въезд в страну граждан с российскими и белорусскими паспортами. Будапешт внес их в программу «национальной карты» — ее выдают всем желающим работать в Венгрии на два года с возможностью продления этого срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии