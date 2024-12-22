Развод мостов в Петербурге завершится 27 декабря

На неделе поднимут три переправы – мост Александра Невского, Тучков мост и Биржевый мост Технические разводки мостов завершаются 27 декабря, сообщили в Телеграм-канале «Мосты Петербурга» В ночь с 22 на 23 декабря профилактические работы будут проводиться на мосту Александра Невского с 2:20 до 5:10.