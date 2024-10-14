В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

Будь в курсе✴

Многие страны Европы обратили свое внимание на БРИКС. О признании западными государствами объединения, в которое вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Египет и Эфиопия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.