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В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

Многие страны Европы обратили свое внимание на БРИКС. О признании западными государствами объединения, в которое вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Египет и Эфиопия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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