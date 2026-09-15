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Дроновая атака на регионы России. Горит Сызранский НПЗ и повреждён «Озон» в Таганроге

Дроновая атака на регионы России. Горит Сызранский НПЗ и повреждён «Озон» в Таганроге

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

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