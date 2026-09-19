Стоматологи в Китае впервые в истории исправили прикус панде

Китайские специалисты впервые провели коррекцию прикуса у панды. Они использовали ортодонтическую методику, заимствованную из практики лечения людей, сообщило агентство Xinhua .
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