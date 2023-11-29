В парламенте Грузии выступили против присоединения к санкциям Запада против РФ. По мнению депутата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе, подобные шаги станут самообманом и навредят самим жителям республики.
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