В парламенте Грузии выступили против присоединения к санкциям Запада против РФ. По мнению депутата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе, подобные шаги станут самообманом и навредят самим жителям республики.