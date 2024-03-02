Тото Вольф не исключил возвращения Феттеля в Формулу 1

Тото Вольф не исключил возвращения Феттеля в Формулу 1LAT Images / MercedesРуководитель команды Mercedes Тото Вольф ответил на вопрос о возможном приглашении Себастьяна Феттеля на место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.
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