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Литературные излишества нехорошие.

Литературные излишества нехорошие.

"Мы академиев не кончали" плавно перешло в "мы этих ваших книжек не читали — и вам запретим!": комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки, предусматривающие введение штрафов за распространение или демонстрацию произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках.

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