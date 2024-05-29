Литературные излишества нехорошие.

"Мы академиев не кончали" плавно перешло в "мы этих ваших книжек не читали — и вам запретим!": комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки, предусматривающие введение штрафов за распространение или демонстрацию произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках.