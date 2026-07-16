В Хакасии 34-летняя горожанка предстанет перед судом за мошенничество при строительстве малоэтажных домов

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Абакану была пресечена противоправная деятельность жительницы столицы республики, обвиняемой в совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства.
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