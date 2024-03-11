Жители попросили построить на Якоби в Иркутске бассейн с аквапарком

В Иркутске просят построить крытый бассейн с аквапарком на заливе Якоби. Вопрос, когда появится такой объект, задал пользователь в чате под постом губернатора Приангарья Игоря Кобзева в его канале об открытии ФОКа в Карлуке.
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