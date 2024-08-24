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Аргументы и Факты

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Военкор Лисицын показал кадры уничтожения бегущих из Гродовки боевиков ВСУ

Военкор Лисицын показал кадры уничтожения бегущих из Гродовки боевиков ВСУ

Кадры поражения техники боевиков ВСУ, отступающих из поселка Гродовка в ДНР опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Столько стреляли,три гранаты бросили внутрь. а он живым вылез! Чем и куда стреляли и не погремушку вместо гранаты брошена? С таким БК. можно воевать до второго пришествия.Ведь по хорошему, бункер должен быть уничтожен сдой двумя гранатами.
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15 час.
Александр Ляшенко
Оператор рассматривает поле боя. и уничтожение танков нет,или остался за кадром,не надо недоделанные ролики для просмотра в сети вам выкладывать.Учитесь этому у врага, там весь ролик о точном поражении всех целей, он смонтирован,зато его пропагандистская ценность, очень высока.Зачем нам поле боя без Победы?Монтируйте побольше и показывайте побольше с негромкой музыкой.Это будет эфектней!
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну да, смотрите мультики, раз документалка не канает! Там можно и ручную атомную гранату, летящую в бункер нарисовать!
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11 час.

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