Военкор Лисицын показал кадры уничтожения бегущих из Гродовки боевиков ВСУ

Александр Ляшенко Столько стреляли,три гранаты бросили внутрь. а он живым вылез! Чем и куда стреляли и не погремушку вместо гранаты брошена? С таким БК. можно воевать до второго пришествия.Ведь по хорошему, бункер должен быть уничтожен сдой двумя гранатами.

Александр Ляшенко Оператор рассматривает поле боя. и уничтожение танков нет,или остался за кадром,не надо недоделанные ролики для просмотра в сети вам выкладывать.Учитесь этому у врага, там весь ролик о точном поражении всех целей, он смонтирован,зато его пропагандистская ценность, очень высока.Зачем нам поле боя без Победы?Монтируйте побольше и показывайте побольше с негромкой музыкой.Это будет эфектней!