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Фонд «Русское наследие» и консорциум БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд «Русское наследие» и консорциум БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках форума «Мир БРИКС: Инвестиции и налоги для бизнеса» состоялось знаковое событие – подписание соглашения о сотрудничестве между фондом поддержки социально-культурных инициатив «Русское наследие» и международным консорциумом БРИКС.

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