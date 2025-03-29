Фонд «Русское наследие» и консорциум БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках форума «Мир БРИКС: Инвестиции и налоги для бизнеса» состоялось знаковое событие – подписание соглашения о сотрудничестве между фондом поддержки социально-культурных инициатив «Русское наследие» и международным консорциумом БРИКС.
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