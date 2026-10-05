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Царьград

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Лаури Маркканен принес "Юта Джаз" победу над "Денвер Наггетс"

Лаури Маркканен принес "Юта Джаз" победу над "Денвер Наггетс"

"Юта Джаз" обыграла "Денвер Наггетс" в предсезонном матче НБА в Боулдере со счетом 109:97. Лаури Маркканен стал лучшим с 17 очками.

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