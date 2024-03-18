Что нам показали прошедшие выборы? Беспрецедентное доверие россиян Путину - однозначно. Гражданскую активность населения - 100%.
Горжусь нашей оппозицией. Они снова "развели на бабки" наивный Запад
Комментарии
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Александр Гранков
Так они ж там тупые... (М. Задорнов).
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1 д.
Александр Свитайло
Чё-то не въезжаю... ну пришел проголосовать в 12-00, отдал голос за одного из кандидатов, а в чем тут они увидели протест???
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Оппозиция выпросила у западных кураторов деньги на оплату людей, которые придут голосовать ровно в 12 в знак протеста. По картинке, нарисованной СМИ, ты получил деньги за протест и пришел. То, что ты деньги не получил, просто означает что тебя КИНУЛИ. Оппозиция присвоила бабло, которое обязалось передать тебе.
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1 д.
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