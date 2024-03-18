Горжусь нашей оппозицией. Они снова "развели на бабки" наивный Запад

Чё-то не въезжаю... ну пришел проголосовать в 12-00, отдал голос за одного из кандидатов, а в чем тут они увидели протест???

Дмитрий Бакланов

Оппозиция выпросила у западных кураторов деньги на оплату людей, которые придут голосовать ровно в 12 в знак протеста. По картинке, нарисованной СМИ, ты получил деньги за протест и пришел. То, что ты деньги не получил, просто означает что тебя КИНУЛИ. Оппозиция присвоила бабло, которое обязалось передать тебе.