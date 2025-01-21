Американцы едва не сбросили на голову японцам 450-килограммовый ящик: Учения пошли не по плану

В Японии учения американских военных пошли не по сценарию и едва не обернулись трагедией. Планировалось сбросить некий ящик с концертоплана ВС США на аэродром острова Иэ (Окинава), но груз весом почти в полтонны сдуло порывом ветра в море во время манёвра лётчика.